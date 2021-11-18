Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Київ вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
ГоловнаПраво

Суддя з Рахова отримав 5 років з конфіскацією за хабар

Рішення набуло чинності з моменту проголошення.

Суддя з Рахова отримав 5 років з конфіскацією за хабар
Фото: rh.zk.court.gov.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила вирок судді Рахівського районного суду Закарпатської області Івану Тулику, якого на початку 2021 року визнали винним в хабарництві. Замість шести років у в'язниці він має провести п'ять років, повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури.

При цьому суд підтвердив, що Тулик винен за пред'явленим йому звинуваченням за ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

Вони встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. Його затримали 20 березня 2019 року під час отримання хабаря.

Згодом cлідство встановило ще один епізод злочинної діяльності цього ж судді - вчинення впливу на іншого суддю цього ж суду в обмін на 10 тис. грн.

Тулик працював суддею в Рахові з 2007 року. Він був призначений Верховною Радою на п'ять років, а в 2012 році був обраний на посаду судді Рахівського райсуду безстроково.

Вирок може бути оскаржений в касаційному порядку, але він уже набрав чинність з моменту проголошення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також