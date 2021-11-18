Суддя з Рахова отримав 5 років з конфіскацією за хабар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду пом'якшила вирок судді Рахівського районного суду Закарпатської області Івану Тулику, якого на початку 2021 року визнали винним в хабарництві. Замість шести років у в'язниці він має провести п'ять років, повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури.

При цьому суд підтвердив, що Тулик винен за пред'явленим йому звинуваченням за ч.3 ст.368, ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

Вони встановили, що суддя вимагав від місцевого жителя 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. Його затримали 20 березня 2019 року під час отримання хабаря.

Згодом cлідство встановило ще один епізод злочинної діяльності цього ж судді - вчинення впливу на іншого суддю цього ж суду в обмін на 10 тис. грн.

Тулик працював суддею в Рахові з 2007 року. Він був призначений Верховною Радою на п'ять років, а в 2012 році був обраний на посаду судді Рахівського райсуду безстроково.

Вирок може бути оскаржений в касаційному порядку, але він уже набрав чинність з моменту проголошення.