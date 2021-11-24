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Магдалена Андерссон стала першою прем'єркою в історії Швеції

Вона змінила на посаді Стефана Льовена, який подав у відставку.

Магдалена Андерссон стала першою прем'єркою в історії Швеції
Магдалена Андерссон
Фото: EPA/UPG

Парламент Швеції у середу, 24 листопада, призначив очільницю міністерства фінансів Магдалену Андерссон прем'єр-міністром країни. Вона стала першою жінкою на чолі уряду в історії Швеції.

Про це повідомляє The Local.

54-річна Андерссон змінила на посаді Стефана Льовена, який подав у відставку на початку листопада, перед тим передавши їй повноваження лідера Соціал-демократичної партії Швеції. Льовен був прем'єром з 2014 року, а Андерссон весь цей час керувала міністерством фінансів.

За шведською системою парламентаризму кандидату в прем'єр-міністри для призначення на посаду не потрібно набрати більшість голосів депутатів. Натомість він має отримати менше половини голосів "проти".

Проти кандидатури Андерссон проголосували 174 з 349 депутатів Риксдагу. Один голос більше - і вона б не стала прем'єркою.

Андерссон офіційно очолить уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п'ятницю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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