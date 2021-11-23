"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
ГоловнаСвіт

ЄС направив до Білорусі експертів, щоб обговорити повернення нелегалів

Йдеться виключно про вирішення технічних питань, а не про повномасштабні переговори з Мінськом.

ЄС направив до Білорусі експертів, щоб обговорити повернення нелегалів
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Євросоюз відправив до Білорусі групу експертів, які мають обговорити технічні питання, пов’язані з поверненням на батьківщину нелегалів, що зібралися на польсько-білоруському кордоні.

Про це під час відеоконференції з Душанбе заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз невелика група, яка представляє Єврокомісію та Європейську зовнішньополітичну службу, прямує до Мінська. Йтиметься про технічні контакти, мета яких - визначити, що потрібно для спрощення репатріації людей", - сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії уточнив, що йдеться виключно про вирішення технічних питань, а не про повномасштабні переговори з Мінськом.

Нагадаємо, що у 2021 році до аеропорту "Мінськ" стали масово прибувати мігранти з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити до країн Європейського союзу.

На початку листопада величезний натовп із сотень мігрантів прибув до кордону Білорусі з Польщею недалеко від міста Гродна і спробували прорвати загородження. Польським прикордонникам та військовослужбовцям вдалося їх зупинити, ті розбили табір у районі КПП "Кузниця".

10 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Євросоюз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які привозять мігрантів до Білорусі. Після цього Turkish Airlines припинила пускати на свої рейси громадян Іраку, Ємену та Сирії. Сирійська авіакомпанія Cham Wings також оголосила, що зупиняє польоти до столиці Білорусі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також