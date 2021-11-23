ЄС направив до Білорусі експертів, щоб обговорити повернення нелегалів

Йдеться виключно про вирішення технічних питань, а не про повномасштабні переговори з Мінськом.

Євросоюз відправив до Білорусі групу експертів, які мають обговорити технічні питання, пов’язані з поверненням на батьківщину нелегалів, що зібралися на польсько-білоруському кордоні.

Про це під час відеоконференції з Душанбе заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз невелика група, яка представляє Єврокомісію та Європейську зовнішньополітичну службу, прямує до Мінська. Йтиметься про технічні контакти, мета яких - визначити, що потрібно для спрощення репатріації людей", - сказав Боррель.

Очільник європейської дипломатії уточнив, що йдеться виключно про вирішення технічних питань, а не про повномасштабні переговори з Мінськом.

Нагадаємо, що у 2021 році до аеропорту "Мінськ" стали масово прибувати мігранти з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити до країн Європейського союзу.

На початку листопада величезний натовп із сотень мігрантів прибув до кордону Білорусі з Польщею недалеко від міста Гродна і спробували прорвати загородження. Польським прикордонникам та військовослужбовцям вдалося їх зупинити, ті розбили табір у районі КПП "Кузниця".

10 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Євросоюз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які привозять мігрантів до Білорусі. Після цього Turkish Airlines припинила пускати на свої рейси громадян Іраку, Ємену та Сирії. Сирійська авіакомпанія Cham Wings також оголосила, що зупиняє польоти до столиці Білорусі.