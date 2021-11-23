«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
ГоловнаСвіт

У Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу, його нібито підбурював житель України

У затриманого вилучили пневматичну рушницю.

У Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу, його нібито підбурював житель України
Фото: ФСБ

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що житель України підбурював хлопця з Казані напасти зі зброєю на одну з місцевих шкіл.

Про це повідомляється на сайті ФСБ.

Юнака затримали, проти нього порушили справу за фактом підготовки до вбивства двох та більше осіб (ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 КК РФ). У підлітка вилучили пневматичну гвинтівку. Як зазначили силовики, в історії його пошуку були "запити про переробку даного виду зброї на бойову", також юнак шукав інформацію про напади на школи.

"Згідно з отриманими свідченнями затриманого до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера «Телеграм» Овсюк Ярослав, який проживає на території України", - стверджується в повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом в Росії сталося кілька нападів на освітні заклади з численними жертвами. Один із них стався у Казані в травні 2021 року, коли колишній учень місцевої гімназії Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у школі. Загинули дев'ятеро людей, включаючи двох вчительок. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також