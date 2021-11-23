У Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу, його нібито підбурював житель України

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що житель України підбурював хлопця з Казані напасти зі зброєю на одну з місцевих шкіл.

Про це повідомляється на сайті ФСБ.

Юнака затримали, проти нього порушили справу за фактом підготовки до вбивства двох та більше осіб (ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 КК РФ). У підлітка вилучили пневматичну гвинтівку. Як зазначили силовики, в історії його пошуку були "запити про переробку даного виду зброї на бойову", також юнак шукав інформацію про напади на школи.

"Згідно з отриманими свідченнями затриманого до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера «Телеграм» Овсюк Ярослав, який проживає на території України", - стверджується в повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом в Росії сталося кілька нападів на освітні заклади з численними жертвами. Один із них стався у Казані в травні 2021 року, коли колишній учень місцевої гімназії Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у школі. Загинули дев'ятеро людей, включаючи двох вчительок.