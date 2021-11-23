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"Газпром" висунув Молдові ультиматум для продовження постачання газу

Російський концерн дав Молдові 48 годин на погашення боргів.

"Газпром" висунув Молдові ультиматум для продовження постачання газу
Фото: EPA/UPG

Російська компанія "Газпром" поставила ультиматум Молдові для продовження постачання газу до країни.

Про це повідомив представник концерну Сергій Купріянов, повідомляє російське РИА Новости.

Як зазначив Купріянов, за умовами контракту Молдова зобов'язана здійснювати 100-відсоткову оплату платежів за газ. Термін чергових платежів був 22 листопада, проте грошей компанія не отримала, у зв'язку з чим і зробила уряду Молдоваи попередження.

У разі невиплати боргів перекачування газу до країни буде зупинено за 48 годин, наголосили у "Газпромі".

Керівник компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан пояснив, що йдеться про оплату споживання за жовтень та половину оплати за листопад.

"У нас виник особливий розрив, тому що в жовтні місяці в тарифі ціна закупівлі була 150 доларів, а ми закуповували по 800 доларів, над цією проблемою зараз ми працюємо", - розповів він, запевнивши, що ситуація передбачена підписаним із "Газпромом" протоколом. Для погашення боргу Вадим Чебан попросив у уряду 74 мільйони доларів.

Пізніше пресслужба "Молдовагазу" опублікувала реліз, у якому також пояснила затримку оплати, додавши, що компанія сподівається найближчим часом вирішити проблему за підтримки влади.

Нагадаємо, уряд Молдови та російська компанія "Газпром" 30 жовтня домовилися подовжити угоду про постачання російського газу з 1 листопада на п'ятирічний термін.

Після нового контракту з "Газпромом" тарифи на газ у Молдові виросли більш ніж удвічі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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