Німеччина хоче покращити відносини з Росією, але для цього необхідний прогрес у вирішенні конфлікту в Україні, – Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН хоче покращити відносини з Росією, але для цього необхідний прогрес у врегулюванні конфлікту в Україні. Про це він сказав 23 листопада на Берлінському форумі з міжнародної політики, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо покращити відносини з Росією. Однак це вимагає прогресу, особливо у вирішенні конфлікту на сході України на основі Мінських домовленостей", – зазначив він.

Маас додав, що "мʼяч перебуває на полі Москви, коли мова йде про вирішення існуючих протиріч".

Він також висловив занепокоєння через пересування російських сил біля кордонів України та додав, що "Росія нещодавно відмовилася брати участь у зустрічі голів МЗС "нормандського формату".

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Росії опублікувало 28 сторінок дипломатичних документів, щоб показати, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі у "нормандському форматі" нібито регулярно спотворюється.

Ці документи показали серйозні протиріччя між Росією та Німеччиною і Францією. Наприклад, європейські дипломати вказали на незгоду із російським наративом "внутрішнього українського конфлікту" в Україні.

Після оприлюднення документів Франція і Німеччина звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу.