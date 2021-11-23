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У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей

Загиблі, черед яких 12 дітей, - громадяни Північної Македонії.

Щонайменше 46 людей, зокрема 12 дітей, загинули внаслідок аварії пасажирського автобуса, що сталася в ніч проти 23 листопада на автотрасі Струма на заході Болгарії.

Фото: скрин відео

Як повідомляє телеканал BNT, автобус, зареєстрований у Північній Македонії, перевозив туристів з відпочинку в Туреччині. У салоні перебувало 53 громадян Північної Македонії.

Незадовго до трагічної аварії автобус зупинявся відпочити на заправці.

Серед можливих причин ДТП розглядають три версії: мокра дорога, технічна несправність або людський фактор (водій міг заснути за кермом).

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

МВС Болгарії підтвердило загибель 45 людей. Також офіційно повідомляється, що серед загиблих 12 неповнолітніх.

Постраждалих доставили до лікарні в Софії з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів, деякі з них потребують операції.

За словами співробітників лікарні, семеро людей, які вистрибнули з палаючого автобуса, перебувають у стабільному стані.

Автокатастрофа сталася біля села Боснек на 31 кілометрі траси "Струму" приблизно за 45 кілометрів на захід від Софії близько другої години ночі за місцевим часом.

Причина аварії наразі не встановлена. Ймовірно, автобус врізався в дорожню огорожу або бордюр - до або після того, як спалахнув, повідомляє ВВС.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На телевізійних кадрах видно обвуглений кістяк автобуса. Міністр внутрішніх справ Бойко Рашков повідомив, що загиблі були всередині автобуса і "згоріли вщент".

Нагадаємо, турецький туристичний автобус, який прямував до Стамбула, згорів на трасі за 20 км від столиці Болгарії Софії у вересні 2020 року. Тоді всі пасажири встигли вийти з автобуса. Однак згорів увесь багаж.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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