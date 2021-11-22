Тіло однієї з потерпілих автобус протягнув сім кілометрів вулицями міста.

Суд у Львові взяв під варту 47-річного водія приміської маршрутки №138, який удосвіта 20 листопада збив двох монахинь у центрі міста і поїхав з місця аварії.

Тіло однієї з потерпілих у ДТП, 48-річної львів’янки, транспортний засіб протягнув сім кілометрів вулицями міста, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Львівські ЗМІ повідомляють, що підозрюваний Віктор Шебаршинов просив обрати йому домашній арешт, бо у нього літня мама і неповнолітній син. Однак суд підтримав клопотання прокурора та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави.

Відомо, що 47-річний Віктор Шебаршинов, який їхав за кермом маршрутки №138, є мешканцем Львова, раніше несудимий. На цьому маршруті працює водієм кілька років, раніше ДТП не скоював, пише ZAXID.NET.

ДТП сталася в суботу, 20 листопада, у центрі Львова. Водій маршруту №138 при виїзді з вул. Дорошенка на просп. Свободи збив двох монахинь Латинського катедрального собору, які переходили дорогу на пішохідному переході. Від удару старшу жінку, віком 67 років, відкинуло на дорогу, вона залишилася жива. Після надання допомоги в лікарні її відпустили додому. Водій місця аварії втік.

Другу монахиню – 47-річну Ольгу Дуплецу, автобус протягнув через півміста. Її тіло знайшли на кінцевій зупинці маршруту на вул. Джорджа Вашингтона.

Водію повідомили підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд майже вдесятеро збільшив заставу водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові.