У Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який скоїв наїзд на двох пішоходів у центрі обласного центру. Одна жінка загинула.
Про це повідомили в обласній поліції.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 листопада, близько 6 години ранку, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові”, – йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі № 138 марки «БАЗ», 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, наїхав на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.
Водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.
В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїздну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1 та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, патрульні поліцейські.
Невдовзі патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.
Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характері пошкодження переднього бампера. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові Микола Харківський під час допиту у слідчого визнав свою вину у вчиненні злочину.