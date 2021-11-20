У Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який скоїв наїзд на двох пішоходів у центрі обласного центру. Одна жінка загинула.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 листопада, близько 6 години ранку, на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у Львові”, – йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі № 138 марки «БАЗ», 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, наїхав на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП.

В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїздну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1 та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, патрульні поліцейські.

Невдовзі патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характері пошкодження переднього бампера. Водія затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові Микола Харківський під час допиту у слідчого визнав свою вину у вчиненні злочину.