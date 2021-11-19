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Львів вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада

Дистанційка в місті тривала з 1 листопада.

Львів вирішив відновити очне навчання в школах з 22 листопада
Андрій Садовий
Фото: politeka.net

Львівська комісія з ТЕБ та НС вирішила відновити очне навчання у школах міста з понеділка, 22 листопада. 1-4 класи вийшли з дистанційки ще 15 числа, а з понеділка до них приєднаються учні 5-11 класів.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Скасувати дистанційку вирішили у зв'язку із тим, що статистика захворювання на коронавірус серед дітей пішла на спад.

"Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах.  Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад. Поки рано говорити, що ми виходимо із цієї хвилі захворювання COVID-19", - написав Садовий у фейсбуці в п'ятницю, 19 листопада.

З понеділка, 22 листопада, за рішення обласної комісії ТЕБ та НС відновлюють очне навчання і у школах Львівської області.

Львівська область попала в "червону" зону адаптивного карантину 30 жовтня. Правила "червоної" зони не забороняють школам працювати, якщо у них вакциновано 100% персоналу, більше того - з 8 листопада усіх невакцинованих вчителів мали б відсторонити від проведення занять.

Незважаючи на це, Львів, як і багато інших громад, вирішив з 1 листопада закрити школи.

16 листопада МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про відновлення очного освітнього процесу в школах, оскільки "соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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