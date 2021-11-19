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У Києві завтра очікуються пориви вітру до 24 метрів на секунду

У КМДА нагадали правила безпеки під час шквальних поривів. 

У Києві завтра очікуються пориви вітру до 24 метрів на секунду
Фото: КМДА

Погода у Києві в суботу, 20 листопада, буде теплою, але із сильним вітром. 

Згідно за даними Укргідрометцентру, шквальні пориви зі швидкістю 15-24 метри на секунду почнуться увечері 19 листопада і триватимуть до вечора суботи. 

Температура при цьому складатиме 4-6 і 9-11 градусів тепла. 

У КМДА нагадали рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці України, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, виявився на 0,2 градуси нижчим за кліматичну норму 1991-2020 рр. Найтеплішим був день 21 жовтня, коли максимальна темпратура склала 18,8 градусів, а найбільш холодним – 26 жовтня, коли вранці було -2,4. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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