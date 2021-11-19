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Нагородну зброю Іллі Киви віддали двом комбатам Національної гвардії (оновлено)

Здані нардепом пістолети вирішили передати бійцям, які захищають Україну. 

Фото: facebook.com/moden.ua

Нагородну зброю, вилучену в народного депутата Іллі Киви, вручили двом командирам Національної гвардії.

Про це під час години запитань до уряду у п'ятницю повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, сьогодні він підписав наказ про нагородження Сідоріна Сергія Володимировича – командира 2-го батальйону оперативного призначення, який захищає державу з 2014 року. Він знешкодив танк ворога і вивів підрозділ з-під масового обстрілу. Також нагородять Назарія Ясінського – командира 1-го батальйону оперпризначення, який бере участь в АТО-ООС з 2014, успішно виявляв диверсійні групи і виводив бійців з-під вогню.

"Саме ця зброя сьогодні буде вручена цим героям, які насправді мають честь і мають право бути відзначеними Українською Державою такою відзнакою", – заявив міністр.

Ввечері того ж дня Монастирський особисто передав зброю комбатам.

"У грудні 2018-го року під час виконання завдань в районі проведення ООС, розвідувальним підрозділом під командуванням підполковника Ясінського було виявлено диверсійну групу 6 осіб, яка посувалася до позицій однієї із бригад ЗСУ. Підполковник віддав наказ відкрити вогонь, відчувши на собі міць вогню українських вояків, ворог відступив. Підполковник Сідорін в листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських бійців в районі селища Новолуганське на Донеччині, а під час операції в районі Світлодарської дуги йому вдалося облаштувати 9 нових вогневих позицій, що дозволило суттєво вирівняти лінію зіткнення на користь українських військових", - йдеться в дописі міністра у фейсбуці.

"Обоє комбатів гідні бути відзначені нагородною вогнепальною зброєю, що я сьогодні й роблю з великою честю. Ще раз зазначу, що це та сама зброя, якої був позбавлений Ілля Кива за вчинки, що дискредитують нагородженого", - додав він.

Нагадаємо, нагороду вигляді зброї Ілля Кива отримав у 2015 і 2016 роках від тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тоді повідомлялося, що Киві вручили "Форт-17" і АПС. Водночас здав у МВС він Glock-19 і АПС.

Причиною позбавлення Киви зброї стала його поведінка. 15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Після того, як голова МВС видав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.

Кива розповів, що влада не тільки позбавила його нагородного пістолета, а й "під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни". Нардеп вважає, що це черговий формальний привід влади дискредитувати його.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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