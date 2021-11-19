Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
В центрі Парижа відбувся концерт "Піккардійської терції", організований посольством України у Франції
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардеп Камельчук влаштував сварку з охороною Ради через ПЛР-тест
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Думки про війну, або де ми ховаємо наші ікла
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Поярков потрапив у ДТП в Києві
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
Українка і американець "замовили" міністра агрополітики Романа Лещенка
ГоловнаСуспільствоВійна

Сенатори в США розкритикували емігрантку з СРСР, яка претендує на посаду в Мінфіні, за членство в комсомолі

Сауле Омарпова може очолити Управління фінансового контролю.

Сенатори в США розкритикували емігрантку з СРСР, яка претендує на посаду в Мінфіні, за членство в комсомолі
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вирішив призначити на посаду голови Управління фінансового контролю (OCC) уродженку Казахстану Сауле Омарову, яка емігрувала з колишнього СРСР в 1991 році і зараз є професорою Корнельського університету.

На публічних слуханнях в Сенаті США, які передують голосуванню за запропоновану кандидатуру, американські політики розкритикували Омарову за те, що вона була членом комсомолу, а її дисертація стосувалась економічного аналізу "Капіталу" Карла Маркса.

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді, зокрема, на слуханнях вимагав від Омарової заяву про вихід з комсомолу.

"Сенаторе, ви посилаєтеся на моє членство в молодіжній комуністичній організації, коли я росла в Радянському Союзі? Я народилася в СРСР. Кожна людина в цій країні була членом комсомолу. Це було частиною навчання у школі. Це було дуже багато років тому. І люди виходили із членства у цій групі автоматично після досягнення певного віку", - відповіла Омарова.

Потім Кеннеді перерахував кілька інтерв'ю та наукових праць Омарової із критикою на адресу чинної федеральної системи, а також вказав на те, що Омарова у 2019 році нібито приєдналася до марксистської групи у Facebook. Він запитав, як звертатися до неї: професор чи товариш.

"Сенаторе, я не комуніст", - відповіла Омарова.

Голова банківського комітету Сенату демократ Шеррод Браун наголосив, що професорка Омарова є першою жінкою, першою представницею іншої раси та першою емігранткою, яку висувають на цю посаду. Він заявив, що Омарову хибно звинуватили у тому, що вона намагається встановити комунізм в управлінні банками у США. За його словами, ці заяви ґрунтуються на її радянському походженні. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також