Сенатори в США розкритикували емігрантку з СРСР, яка претендує на посаду в Мінфіні, за членство в комсомолі

Президент США Джо Байден вирішив призначити на посаду голови Управління фінансового контролю (OCC) уродженку Казахстану Сауле Омарову, яка емігрувала з колишнього СРСР в 1991 році і зараз є професорою Корнельського університету.

На публічних слуханнях в Сенаті США, які передують голосуванню за запропоновану кандидатуру, американські політики розкритикували Омарову за те, що вона була членом комсомолу, а її дисертація стосувалась економічного аналізу "Капіталу" Карла Маркса.

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді, зокрема, на слуханнях вимагав від Омарової заяву про вихід з комсомолу.

"Сенаторе, ви посилаєтеся на моє членство в молодіжній комуністичній організації, коли я росла в Радянському Союзі? Я народилася в СРСР. Кожна людина в цій країні була членом комсомолу. Це було частиною навчання у школі. Це було дуже багато років тому. І люди виходили із членства у цій групі автоматично після досягнення певного віку", - відповіла Омарова.

Sen. John Kennedy (R-LA) presses Biden’s pick for currency comptroller Saule Omarova about “you used to be a member of a group called The Young Communists.”



Omarova explains, because she was born in the Soviet Union, she was part of school youth programs mandated for students. pic.twitter.com/mYSkOounx3 — The Recount (@therecount) November 18, 2021

Потім Кеннеді перерахував кілька інтерв'ю та наукових праць Омарової із критикою на адресу чинної федеральної системи, а також вказав на те, що Омарова у 2019 році нібито приєдналася до марксистської групи у Facebook. Він запитав, як звертатися до неї: професор чи товариш.

"Сенаторе, я не комуніст", - відповіла Омарова.

Голова банківського комітету Сенату демократ Шеррод Браун наголосив, що професорка Омарова є першою жінкою, першою представницею іншої раси та першою емігранткою, яку висувають на цю посаду. Він заявив, що Омарову хибно звинуватили у тому, що вона намагається встановити комунізм в управлінні банками у США. За його словами, ці заяви ґрунтуються на її радянському походженні.