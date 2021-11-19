Росія накопичує війська на кордонах України для нарощування паніки і страху, – міністр оборони

РФ також відкрила проти України дипломатичний фронт, який може використати для обґрунтування своїх військових провокацій.

Росія накопичує війська на кордонах України, щоби нарощувати паніку та посилювати страх серед українського населення. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков після зустрічі з високопосадовцями у США.

"Тактика дуже проста: проводяться військові навчання в одному чи іншому місці, звозяться техніка, озброєння, люди, навчання завершуються, люди повертаються в місяця постійної дислокації, а от техніка і озброєння залишаються в цих місцях для майбутнього потенційного розгортання", – зауважив міністр.

Голава вітчизняного оборонного відомства також наголосив, що Росія також відкрила проти України дипломатичний фронт, який може використати для обґрунтування своїх військових провокацій.

"Нарощування напруження устами дипломатів РФ в усіх країнах, де вони перебувають. Тиражування наративів, що нібито Україна порушує Мінські домовленості, не виконує рішення «нормандського формату». Це закладання підстав для своєї якоїсь (агресивної. – Ред.) реакції", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, останнім часом Росія знову почала концентрувати свої війська неподалік кордонів України.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.