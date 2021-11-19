Криза з мігрантами на білоруському кордоні – частина операції РФ по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, – Резніков

Міністр акцентував: головна мета Росії – дестабілізація всередині України і, як бонус, дестабілізація в Європі.

Фото: Пресслужба Міноборони Олексій Резніков

Криза з мігрантами на білоруському кордоні – це частина операції РФ по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Про це за підсумками переговорів із високопосадовцями у США заявив міністр оборони Олексій Резніков. Глава оборонного відомства наголосив: Москва в першу чергу намагається дестабілізувати та розколоти країни ЄС та НАТО.

"Це дійсно прояв гібридної агресії з боку РФ, яка використовує дружній нам білоруський народ. Причому на сьогоднішній день ця гібридна атака з використання мігрантів відбувається проти країн НАТО і Євросоюзу, а саме Литви та Польщі. Вони тестують, по суті, єдність ЄС та НАТО, загрожуючи міграційною кризою. А Україна тут іде вже другим актором, якщо говорити про ймовірність міграційного ризику", – вказав міністр.

Резніков наголосив, що Росія застосовує різні інструменти у своїй гібридній війні проти України та держав Заходу.

"Енергетичний шантаж і добудова Північного потоку - 2, загроза того, що Україна перестане постачати газ своїм європейським партнерам. Тепер міграційна хвиля, яка є, по суті, використанням живих нормальних людей як «біологічну зброю». Мало того, вони цинічно беруть гроші з тих нещасних людей. Інформаційні атаки, щоби збудити населення", – зазначив він.

Міністр акцентував: головна мета Росії – дестабілізація всередині України і, як бонус, дестабілізація в Європі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.