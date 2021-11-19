Єнс Столтенберг: НАТО уважно слідкує за ситуацією з російськими військами біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав про велику і незвичну концентрацію російських військ біля кордонів з Україною. Він зазначив, що важливим є демонстрація прозорості з боку Росії у питаннях нарощування її військової міці, деескалації та зниження напруження.

Відповідну заяву він зробив під час візиту до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомили на сайті НАТО.

"НАТО уважно слідкує за ситуацією. І ми продовжуємо надавати Україні політичну та практичну підтримку", – зазначив Столтенберг.

15 листопада на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Столтенберг оголосив, що блок НАТО бачить велике та незвичне зосередження російських військ неподалік від кордонів України. Він не виключив, що Росія готується до агресії.

Про нове нарощення сил Росії неподалік України спочатку повідомляли західні ЗМІ. 31 жовтня Washington Post оприлюднило матеріал про те, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, і це не є навчанням. Потім американське видання Politico оприлюднило супутникові знімки, зроблені 1 листопада поблизу російського кордону з Білоруссю та неподалік України. На них видно концентрацію російських військ і техніки.

Нарощення сил відбулося неподалік російського міста Єльня, що приблизно в 165 км від кордону з Білоруссю та 300 – з Україною.

Того ж дня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.

"Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – зазначив він, додавши, що фото з супутника потрібно розглядати в динаміці.

7 листопада речник президента заявив, що Україна не має підтвердження інформації американських ЗМІ про нарощування Росією військ у Криму, ОРДЛО та поблизу українських кордонів.

9 листопада Bloomberg написало, що Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

11 листопада Президент Володимир Зеленський вперше за два тижні визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.