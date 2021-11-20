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Окупанти 17 разів порушили “тишу”

У суботу порушень ще не зафіксували.

Окупанти 17 разів порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Упродовж п’ятниці, 19 листопада, у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Окупанти 6 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь тричі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 82 мм та 120 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл тричі, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети.

В напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Попасної ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Новотошківського російські найманці два рази обстрілювали наші позиції, застосовуючи міномети калібру 120 мм та гранатомети різних систем.

В бік Золотого-4 противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Збройні формування Російської федерації здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок суботи, 20 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 19 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув 33-річний військовослужбовець Сил спецоперацій Уберт Мрачковський.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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