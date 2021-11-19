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Назване ім’я бійця ЗСУ, який загинув сьогодні на Донбасі

33-річний боєць отримав кульове поранення, не сумісне із життям.

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі сьогодні загинув 33-річний військовослужбовець Сил спецоперацій Уберт Мрачковський. Про це повідомляє пресслужба командування Сил спецоперацій ЗС України.

Уберт Мрачковський
Уберт Мрачковський

"Сумно втрачати друзів. Гірко втрачати побратима. Ще гірше втрачати того, з ким свого часу, пройшов довгий шлях військової служби і проходив до того самого трагічного моменту. В районі Операції об'єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне із життям наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки", - йдеться у повідомленні.

"Україна втратила Воїна. Він назавжди залишаться у списках військової частини і нашій пам’яті. Воїн виграв свою війну і віддав данину нашій спільній Перемозі. Наш борг перед ним - продовжувати боротьбу за свободу України, розвиватися і ставати міцнішими!" - повідомляє пресслужба командування ССО.

Нагадаємо, від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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