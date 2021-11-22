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У США автомобіль в'їхав у парад: п'ятеро людей загинули і 40 постраждали

Водія затримали і взяли під варту.

В американському місті Вокеша (штат Вісконсін) у неділю ввечері автомобіль автомобіль на високій швидкості в'їхав у парад, який проходив на одній з центральних вулиць. Станом на ранок 22 листопада за київським часом місцева поліція підтвердила, що внаслідок аварії загинули п'ять осіб, ще 40 отримали травми.

Водія затримали та взяли під варту.

Вулиця Мейн-стріт, де сталась подія, закрита на час розслідування. Місто також вирішило на добу закрити школи.

Фото: twitter.com/AdamRifeReports

Поліція поки що не повідомляє, чи пов'язана ДТП із тероризмом, але за даними місцевих видань, ФБР взяла до відома інформацію про цю подію.

Вокеша - це передмістя Мілвокі, найбільшого міста штату Вісконсін. У Вокеші мешкає приблизно 70 тисяч осіб.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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