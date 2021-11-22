В американському місті Вокеша (штат Вісконсін) у неділю ввечері автомобіль автомобіль на високій швидкості в'їхав у парад, який проходив на одній з центральних вулиць. Станом на ранок 22 листопада за київським часом місцева поліція підтвердила, що внаслідок аварії загинули п'ять осіб, ще 40 отримали травми.

VIDEO: Vehicle speeds through Waukesha holiday parade. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/TIgi8P7ICO — CBS 58 News (@CBS58) November 21, 2021

Водія затримали та взяли під варту.

Вулиця Мейн-стріт, де сталась подія, закрита на час розслідування. Місто також вирішило на добу закрити школи.

Фото: twitter.com/AdamRifeReports

Поліція поки що не повідомляє, чи пов'язана ДТП із тероризмом, але за даними місцевих видань, ФБР взяла до відома інформацію про цю подію.

Вокеша - це передмістя Мілвокі, найбільшого міста штату Вісконсін. У Вокеші мешкає приблизно 70 тисяч осіб.