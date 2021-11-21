У Радбезі РФ заявили про загрозу "українських провокацій" в окупованому Криму

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребенкін заявив про загрозу "українських провокацій" в окупованому Криму.

В інтерв'ю "Російській газеті" (офіційний друкований орган уряду Російської Федерації) Гребенкін сказав, що владу в Україні захопили "люди, що сповідують радикальний націоналізм, русофобію", що погано впливає на оперативну обстановку на кордоні.

"Останнім часом зросли ризики проведення українськими спецслужбами та радикальними організаціями провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів морської економічної діяльності та транспортних переходів в Азовському та Чорному морях. Фіксується зростання транскордонної злочинності, пов'язаної з організацією каналів незаконного переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також контрабандою наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжується деструктивна діяльність української влади щодо негативного інформаційного впливу на російських громадян, які проживають [на півострові] Крим та [...] прикордонних регіонах Росії. Це відбувається у тому числі шляхом поширення через різні медійні ресурси спотворених та недостовірних відомостей про зовнішню та внутрішню політику нашої країни", - сказав російський урядовець.

Він також заявив про загрозу конфліктів на кордоні Росії через активність НАТО.

Гребенкін - колишній військовий, який з 1993 року працює в Раді безпеки РФ. Під час операції з захоплення Криму він був помічником секретаря Радбезу РФ, а у 2016 році його підвищили до заступника секретаря.

Заява Гребенкіна пролунала на фоні слів Дмитра Пєскова (речника президента Росії), який звинуватив Україну в намірі силою вирішити конфлікт на Донбасі.

Нагадаємо, що раніше цього місяця в Криму за підозрою в шпигунстві на користь України затримали колишнього мера Сімеїза Юрія Ломенка, який після окупації перейшов на бік ворога та навіть обрався до міської ради Ялти.