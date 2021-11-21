Австрія з понеділка закривається для туристів

Австрія закривається для туристів із 22 листопада приблизно по 13 грудня. Таке рішення ухвалене через ситуацію з поширенням ковіду, повідомляє австрійський тревел-портал.

У країні з 22 листопада починається загальний локдаун, який поширюється не тільки на невакцинованих, а й на тих, хто вже отримав щеплення або перехворів.

Ефективність локдауну буде оцінена через 10 днів. Ізоляція має завершитися не пізніше 13 грудня.

Після завершення карантину в Астрії діятиме вимога показувати сертифікати про щеплення або довідки про одужання. Це поширюється на всі громадські місця включно з різдвяними ярмарками. Від такого зобовʼязання звільнені діти до 12 років.

У магазинах, музеях та громадському транспорті обовʼязково носити маску, при чому саме FFP2.

Щепленою вважається людина протягом 9 місяців від отримання другої дози (не 12, як раніше).

Нагадаємо, що вакцинація від коронавірусу стане обовʼязковою в Австрії з лютого 2022 року. Це перша країна ЄС, яка впроваджує імперативне щеплення. Також у країні вирішили розповсюдити локдаун і на вакцинованих. На тлі цього почалася хвиля протестів, яка переросла в сутички.

Попри зростання захворюваності смертність в Австрії лишається порівняно невисокою – за 18 листопада зафіксували 55 летальних наслідків коронавірусу, загальна добова летальність у листопаді – від 12 до 47.