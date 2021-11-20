Заяви влади про запровадження у Австрії локдауну та обов’язкової вакцинації від коронавірусу спричинило хвилю протестів.
У суботу, 20 листопада, на вулиці столиці Австрії Відня вийшли десятки тисяч людей.
За даними видання Kurier, акції відбулися по всій країні.
"Але в центрі уваги – Відень. А тут чергує поліція з 1300 офіцерів. За даними поліції, у суботу вдень на вулиці було 40 тисяч людей", - сказано в повідомленні.
#Wien am 20.11.2021 pic.twitter.com/viWem0OHPA— Calla#VV (@CallaVv) November 20, 2021
Як зазначає австрійське видання, напередодні акцій у групах Telegram відверто закликали до насильства.
Сьогодні у Відні протестувальники закидали поліцію повними банками пива, а один із демонстрантів хотів вихопити у офіцера службову зброю.
Кількох людей заарештували. Поліція застосувала проти протестувальників перцевий газ.
#Wien Republik Österreich 🇦🇹 #Antilockdownprotests pic.twitter.com/KhniZaYShW— TheGreatReset (@HisMajestay) November 20, 2021
Австрія - це перша європейська країна і загалом одна з перших у світі, яка впроваджує обовʼязкову вакцинацію для всіх.
18 листопада австрійський канцлер Александер Шалленберг заявив, що вакцинація від коронавірусу в країні стане обовʼязковою з лютого 2022 року. Також із 22 листопада планують запровадити загальний локдаун, а не лише не для невакцинованих.
Із 15 листопада в Австрії діє локдаун для мешканців, які не були вакциновані від COVID-19. Обмеження поширюються на осіб від 12 років. Їм заборонено виходити з дому, окрім як до продуктових магазинів, аптек. Також можна виходити на вулицю для заняття спортом. Дозволені поїздки для отримання медичної допомоги.