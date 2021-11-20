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У Відні протести проти нових антиковідних обмежень переросли у сутички

На вулиці австрійської столиці вийшли 40 тисяч людей.

У Відні протести проти нових антиковідних обмежень переросли у сутички
Фото: kurier.at

Заяви влади про запровадження у Австрії локдауну та обов’язкової вакцинації від коронавірусу спричинило хвилю протестів.

У суботу, 20 листопада, на вулиці столиці Австрії Відня вийшли десятки тисяч людей.

За даними видання Kurier, акції відбулися по всій країні.

"Але в центрі уваги – Відень. А тут чергує поліція з 1300 офіцерів. За даними поліції, у суботу вдень на вулиці було 40 тисяч людей", - сказано в повідомленні.

Як зазначає австрійське видання, напередодні акцій у групах Telegram відверто закликали до насильства.

Сьогодні у Відні протестувальники закидали поліцію повними банками пива, а один із демонстрантів хотів вихопити у офіцера службову зброю.

Кількох людей заарештували. Поліція застосувала проти протестувальників перцевий газ.

Австрія - це перша європейська країна і загалом одна з перших у світі, яка впроваджує обовʼязкову вакцинацію для всіх.

18 листопада австрійський канцлер Александер Шалленберг заявив, що вакцинація від коронавірусу в країні стане обовʼязковою з лютого 2022 року. Також із 22 листопада планують запровадити загальний локдаун, а не лише не для невакцинованих.

Із 15 листопада в Австрії діє локдаун для мешканців, які не були вакциновані від COVID-19. Обмеження поширюються на осіб від 12 років. Їм заборонено виходити з дому, окрім як до продуктових магазинів, аптек. Також можна виходити на вулицю для заняття спортом. Дозволені поїздки для отримання медичної допомоги.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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