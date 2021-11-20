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Данілов і Машовець говоритимуть в Канаді про війну в Україні

Заплановані зустрічі з вищим керівництвом Канади.

Данілов і Машовець говоритимуть в Канаді про війну в Україні
Фото: Офіс президента

Українська делегація, яка бере участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі в Канаді, поінформує світову спільноту про безпекову ситуацію в Україні та навколо нашої держави.

Про це повідомили в Офісі президента України.

До складу делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, увійшли: заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

У межах візиту до Канади, починаючи з 19 листопада, українська делегація проводить низку зустрічей з представниками політичного та військово-політичного керівництва, політичних еліт та бізнес-структур країни.

Безпекову ситуацію в Україні та світі представники нашої держави також обговорять із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки та керівниками державних органів країн – учасниць форуму.

“Крім безпекової ситуації поблизу українських кордонів, під час зустрічей обговорюється розвиток співпраці України з іншими державами у сфері безпеки й оборони та питання українсько-канадського співробітництва щодо розвитку космічної галузі”, – йдеться у повідомленні.

Також заплановані зустрічі з вищим керівництвом Канади: міністром національної оборони Анітою Ананд та президентом Канадського космічного агентства Лісою Кемпбелл, оскільки космічній галузі приділяється окрема увага.

19 листопада відбулася презентація та урочиста церемонія початку будівництва космічного пускового майданчика. У ній взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер, президент Канадського космічного агентства Ліса Кемпбелл, міністр економічного розвитку провінції Нова Скошія Сьюзан Коркум-Грік та інші.

Проект передбачає створення на Атлантичному узбережжі, у провінції Нова Скошія, комерційного космодрому для ракети-носія “Циклон-4М” розробки та виробництва українських державних підприємств «КБ “Південне” та ВО “Південний машинобудівний завод”. Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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