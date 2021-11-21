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Польща готова до посилення санкцій і закриття прикордонних переходів із Білоруссю, – Моравецький

Полський премʼєр вважає, що розвʼязана Лукашенком гібридна війна проти ЄС є найбільшою спробою дестабілізації Європи за останні 30 років. 

Польща готова до посилення санкцій і закриття прикордонних переходів із Білоруссю, – Моравецький
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на третий день работы Европейского Совета в Брюссель, Бельгия, 19 июля 2020 г
Фото: EPA/UPG

Польща готова до більш жорстких санкцій щодо Білорусі включно з закриттям прикордонних переходів для припинення транспортування вантажів, цитує заяву польського премʼєра Матеуша Моравецького "Інтерфакс-Україна"

"Польща зіткнулася обличчям до обличчя з війною нового типу, в якій як зброя використовуються як мігранти, так і хибна інформація. Людей з Близького Сходу використовують як живий щит, штучно нагнатіється енергетична криза. Це гібридна війна, тиск на східні кордони ЄС наростає", – заявив він під час візиту до Естонії.

Моравецький відзначив, що діяльність білоруських військових може призвести до загострення ситуації.

"Ми готові до всього. Готові і до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів", – зазначив він. 

Також Моравецький оприлюднив заяву в Twitter, де сказав, що розвʼязана Лукашенком гібридна війна проти ЄС є найбільшою спробою дестабілізації Європи за останні 30 років.

"Польща не піддастся на шантаж і зробить все, аби захистити кордони ЄС", – зазначив він. 

Нагадаємо, Моравецький і раніше говорив, що країни Євросоюзу розглянуть запровадження додаткових, більш жорстких санкцій стосовно Білорусі через створення міграційної кризи на кордонах ЄС. Ці кроки можуть включати у себе повне закриття кордонів з Білоруссю.

Лукашенко у відповідь на це пригрозив перекрити газопровід Ямал-Європа у разі закриття кордонів із Білоруссю. 

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія готує нове вторгнення в Україну, зокрема і з боку Білорусі. Воно може відбутися вже цієї зими. 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше припускав, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України.

Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту в США повідомив, що криза з мігрантами на білоруському кордоні – частина операції РФ по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Резніков також сказав, що Росія накопичує війська на кордонах України, щоби нарощувати паніку та посилювати страхсеред українського населення. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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