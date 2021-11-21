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Військові звільнили суданського премʼєр-міністра після місяця домашнього арешту

Джерела Reuters повідомляють, що також домовлено про звільнення політичних вʼязнів, які виступили проти путчистів. 

Військові звільнили суданського премʼєр-міністра після місяця домашнього арешту
Абдалла Гамдок
Фото: Africa Report.com

У Судані військові дозволили премʼєр-міністру Абдаллі Гамдоку відновити свободу пересувань і зняли нагляд за його будинком. Про це пише Reuters.

Агентство посилається на голову однієї з основних політичних партій Судану, який сказав, що військові погодились відпустити Хамдока з-під домашнього арешту та звільнити політвʼязнів відповідно до угоди про припинення тижневих смертельних заворушень.

Навіть після поширення новин про угоду тисячі протестувальників рушили до президентського палацу в Хартумі, де закликали до повалення військового лідера Абдель Фаттаха аль-Бурхана. 

Очільник партії Умма Фадлаллах Бірма Насір заявив, що угода між військовими та політичними партіями передбачає формування Хамдоком нового уряду "технократів". Частина активістів, які очолили рух проти військового перевороту, наполягають, щоб путчисти взагалі відмовилась від політики. 

Ця угода вже підписана.

Військові помістили Хамдока під домашній арешт 24 жовтня і розпустили його уряд. Паралельно вони затримали кількох представників влади. 

За словами медиків, сили безпеки за час протестів убили 40 мирних мешканців. 

Нагадаємо, що 21 вересня в Судані сталася спроба державного перевороту. Перехідний уряд заявив, що її вдалося відбити, однак 24 жовтня військові арештували прем'єр-міністра і ще чотирьох членів уряду. Прем'єра помістили під домашній арешт. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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