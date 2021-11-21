Речник Путіна заявив, що США повинні припинити "накачувати Україну зброєю"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що США і союзники по НАТО повинні припинити "концентрувати військовий кулак" та "накачувати Україну зброєю", "тим самим окрилюючи Україну на безумні дії".

Про це пише російське РБК.

При цьому речник президента країни-агресора сказав, що "Україна, швидше за все, добивається чергової спроби почати силове рішення власної проблеми".

Щодо заяви начальника ГУР Міноборони України про те, що Росія зібрала 92 000 своїх військ і на зиму планує нове вторгнення в Україну, у Путіна відповіли, що це "істерика".

"Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують у якійсь незвичайній військовій активності на ншій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки", – заявив він.

Пєсков заявив, що робиться це під прикриттям навчань, і додав, що це "матиме найбльш серйозні наслідки".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія готує нове вторгнення в Україну, зокрема і з боку Білорусі. Воно може відбутися вже цієї зими.

Буданов сказав, що Україна потребує додаткової підтримки США. Зокрема, держава хотіла би отримати додаткові системи протиповітряної, протиракетної і безпілотної оборони. У "список бажань" України входять ракетні батареї "Патріот", протиракетні, артилерійські та мінометні системи.