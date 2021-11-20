Алієв і Пашинян зустрінуться у грудні у Брюсселі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрінуться наступного місяця на полях саміту Східного партнерства.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

З такою пропозицією виступив президент Європейської ради Шарль Мішель під час телефонних розмов з ними.

“Лідери домовилися зустрітися в Брюсселі, щоб обговорити регіональну ситуацію та шляхи подолання напруги для процвітаючого та стабільного Південного Кавказу, який підтримує ЄС”, – йдеться у повідомленні.

Лідери Вірменії та Азербайджану також домовилися про встановлення прямої лінії зв’язку на рівні відповідних міністрів оборони, яка служитиме механізмом запобігання інцидентам.

Додамо, Саміт пройде у Брюсселі 15 грудня.

Нагадаємо, загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії почалося минулого тижня.

У вівторок, 16 листопада, в активних бойових діях Азербайджан втратив щонайменше сімох військових, Вірменія – кілька десятків.

Обидві сторони звинувачують у початку активних бойових дій одна одну. Вірмени заявили, що на їх позиції напали азербайджанські війська, а в Азербайджані звинуватили Вірменію у провокації та військовій авантюрі.

У 2020 році між Азербайджаном та Вірменією відбулась війна, в ході якої Азербайджан повернув собі значну частину територій Нагірного Карабаху, окупованих Вірменією в 90-х, та почав активно їх відбудовувати. Зокрема, місто Шуша оголосили культурною столицею Азербайджану, а між Фізулі і Шуша почали будувати так звану "дорогу перемоги".