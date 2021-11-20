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В Україні підтвердили за добу понад 18 тисяч випадків ковіду

Летальних випадків – 664.

В Україні підтвердили за добу понад 18 тисяч випадків ковіду
Фото: Київрада

За п’ятницю, 19 листопада в Україні зафіксували 18 250 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1463 дитини та 380 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 664.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1484 випадки;

Вінницька область – 776 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 1870 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 547 випадків;

Закарпатська область – 519 випадків;

Запорізька область – 1027 випадків;

Івано-Франківська область – 570 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 234 випадки;

Луганська область – 255 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 907 випадків;

Одеська область – 840 випадків;

Полтавська область – 931 випадок;

Рівненська область – 661 випадок;

Сумська область – 461 випадок;

Тернопільська область – 336 випадків;

Харківська область – 657 випадків;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 735 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 203 випадки;

Чернігівська область – 667 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 594 особи, одужало – 21 979.

За добу здійснено 99 130 тестувань, зокрема методом ПЛР – 49 485, методом ІФА – 11 843 і 37 802 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб, одужало – 2748500, летальних випадків – 80 895 і проведено 15 511 371 ПЛР-тестування.

Нагадаємо, МОЗ не виключає повторний спалах ковіду в Україні в короткий проміжок часу. Для уникнення нового зростання і локдауну міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко закликав щеплюватися. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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