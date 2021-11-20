В Україні підтвердили за добу понад 18 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 19 листопада в Україні зафіксували 18 250 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 1463 дитини та 380 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 664.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1484 випадки;
Вінницька область – 776 випадків;
Волинська область – 652 випадки;
Дніпропетровська область – 1870 випадків;
Донецька область – 1010 випадків;
Житомирська область – 547 випадків;
Закарпатська область – 519 випадків;
Запорізька область – 1027 випадків;
Івано-Франківська область – 570 випадків;
Київська область – 965 випадків;
Кіровоградська область – 234 випадки;
Луганська область – 255 випадків;
Львівська область – 1017 випадків;
Миколаївська область – 907 випадків;
Одеська область – 840 випадків;
Полтавська область – 931 випадок;
Рівненська область – 661 випадок;
Сумська область – 461 випадок;
Тернопільська область – 336 випадків;
Харківська область – 657 випадків;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 735 випадків;
Черкаська область – 704 випадки;
Чернівецька область – 203 випадки;
Чернігівська область – 667 випадків.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 594 особи, одужало – 21 979.
За добу здійснено 99 130 тестувань, зокрема методом ПЛР – 49 485, методом ІФА – 11 843 і 37 802 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб, одужало – 2748500, летальних випадків – 80 895 і проведено 15 511 371 ПЛР-тестування.
Нагадаємо, МОЗ не виключає повторний спалах ковіду в Україні в короткий проміжок часу. Для уникнення нового зростання і локдауну міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко закликав щеплюватися.