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У Сальвадорі збираються побудувати Біткойн-Сіті

Місто матиме форму монети, а її центральна площа буде виглядати як знак біткойна.

У Сальвадорі збираються побудувати Біткойн-Сіті
Фото: twitter.com/BitcoinMagazine

Сальвадор планує випустити біткойн-облігації на 1 млрд доларів та побудувати за ці гроші місто Біткойн-Сіті, майже вільне від податків.

Про це заявив президент країни Наїб Букеле, пише Reuters.

Нове місто хочуть побудувати в департаменті Ла-Уніон - на узбережжі Тихого океану неподалік від вулкану Кончагуа.

За словами Букеле, нове місто матиме круглу форму монети, а її центральна площа матиме вигляд символу біткойна - ₿ (літера B, перекреслена двома вертикальними лініями, які видно тільки у вигляді штрихів над і під буквою).

В рамках проєкту країна планує залучити мільярд доларів шляхом випуску токенізованих 10-річних облігацій під 6,5%, номінованих в доларах, але підкріплені біткойнами. Половина суми від так званих "вулкан-бондів" буде конвертована в біткойни, а інша половина піде на організацію інфраструктури для майнінгу з використанням геотермальної енергії. Після закінчення п'ятирічного терміну блокування уряд почне продавати біткойни та виплачувати інвесторам додаткові дивіденди. 

Мешканці Біткойн-Сіті будуть звільнені від усіх податків, крім податку на додану вартість (ПДВ). За рахунок ПДВ країна планує фінансувати облігації, випущених для будівництва міста, а також оплачувати комунальні послуги, такі як вивезення сміття.

Нагадаємо, у вересні Сальвадор став першою у світі країною, в якій криптовалюта біткойн отримала статус офіційного платіжного засобу нарівні з доларом США. Розраховуватися нею можна за всі товари та послуги.

Проте не всі сальвадорці підтримують ентузіазм Бекеле та його уряду. У жовтні в столиці Сан-Сальвадорі відбулися антиурядові мітинги проти президента та біткойна.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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