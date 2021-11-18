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Конституційний Суд відмовив нардепам від ОПЗЖ у перегляді закону про амністію майданівців

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Конституційний Суд відмовив нардепам від ОПЗЖ у перегляді закону про амністію майданівців
Фото: facebook/Майдан 18-20 лютого. Як усе було.

Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження за скаргою 50 народних депутатів, які вимагали перевірити закон про амністію учасників Революції гідності на відповідність нормам Конституції.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"На засіданні Великої палати також постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України", - сказано в повідомленні.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Конституційне подання підписали 50 народних депутатів, серед яких увесь склад фракції "ОПЗЖ".

Автори подання вказували, що під час масових акцій протесту в листопаді 2013 року - лютому 2014 року загинули близько 100 протестувальників і близько тисячі отримали поранення; були вбиті 23 співробітники правоохоронних органів, 932 були поранені, зокрема 257 - важко, а 158 - з вогнепальної зброї.

"Деякі учасники масових акцій протесту відкрито зізнаються в застосуванні вогнепальної зброї до представників правоохоронних органів, їхньому вбивстві і в скоєнні тяжких злочинів іншого характеру. Але такі злочини в результаті прийнятого закону не підлягають розслідуванню, а особи, яких підозрюють в їх вчиненні, звільнені від кримінальної відповідальності", - сказано в документі.

На думку депутатів, таким чином у суспільстві було сформовано враження про дозволеність безкарно скоювати злочини проти життя і здоров'я людини, а також потерпілі від злочинів були позбавлені гарантованих їм конституційних прав і свобод.

Загалом, за оцінками авторів подання, цей закон суперечить 16 статтям Конституції України.

Нагадаємо, що в лютому 2020 року моніторингова місія з прав людини ООН рекомендувала Україні скасувати закон про амністію майданівців, який не дозволяє проведення розслідування вбивств правоохоронців під час Революції гідності.

Закон ухвалили 21 лютого 2014 року, в розпал Революції гідності, щоби не допустити переслідування протестувальників з боку правоохоронців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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