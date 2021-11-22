У Львові взялися за вакцинацію безхатьків

Пункт щеплення від коронавірусу для бездомних має почати роботу 26 листопада.

Пункт вакцинації для безхатьків наступної п’ятниці, 26 листопада, розпочне роботу у Львові. Він працюватиме у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а.

"Львівська міська рада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу", - інформує пресслужба міськради.

Протягом тижня влада разом з активістами планує інформувати бездомних про цей пункт вакцинації. Зокрема волонтери громадських організацій роздаватимуть інформаційні матеріали у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних.

Нагадаємо, від сьогодні, 22 листопада, у Львові та області відновили очне навчання у школах.

Голова МОЗ Віктор Ляшко сьогодні анонсував вихід Львівської області із "червоної" зони карантину. Рішення мають ухвалити цього тижня.