У Львові взялися за вакцинацію безхатьків

Пункт вакцинації для безхатьків наступної п’ятниці, 26 листопада, розпочне роботу у Львові. Він працюватиме у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а.
"Львівська міська рада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу", - інформує пресслужба міськради.
Протягом тижня влада разом з активістами планує інформувати бездомних про цей пункт вакцинації. Зокрема волонтери громадських організацій роздаватимуть інформаційні матеріали у тих місцях, де вони традиційно харчують своїх підопічних.
Нагадаємо, від сьогодні, 22 листопада, у Львові та області відновили очне навчання у школах.
Голова МОЗ Віктор Ляшко сьогодні анонсував вихід Львівської області із "червоної" зони карантину. Рішення мають ухвалити цього тижня.