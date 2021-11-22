Кількість смертей від COVID-19 в Україні почала зменшуватися вперше за 14 тижнів

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні продовжує покращуватися, і минулого тижня країна, ймовірно, пройшла пік смертності від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів за підсумками селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 та кількості госпіталізованих. За минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі осіб. Крім того, вперше за останні 14 тижнів кількість летальних випадків зменшилась у порівнянні з попереднім тижнем", - йдеться в заяві.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також розказав, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається високий рівень вакцинації проти COVID-19. За минулий тиждень було зроблено 1 млн 718 тисяч щеплень.

Втім, на брифінгу перед цією нарадою Ляшко підкреслив, що у країнах Європи почався новий спалах COVID-19, тому не виключено, що за деякий час захворюваність і в Україні повернеться до зростання.

Нагадаємо, що робоча група НАНУ з моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, повідомляла, що пік осінньої хвилі COVID-19 за кількістю нових захворювань було пройдено ще в кінці жовтня або на початку листопада.

При цьому пік за смертністю в Академії прогнозували на другу декаду листопада.