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НАН: Україна, ймовірно, уже вийшла на пік осінньої хвилі COVID-19

Кількість позитивних тестів уже падає, а смертність буде рости ще десь тиждень.

НАН: Україна, ймовірно, уже вийшла на пік осінньої хвилі COVID-19
Фото: Стас Козлюк

Національна академія наук припускає, що Україна вже вийшла на пік осінньої хвилі COVID-19.

Про це сказано у свіжому прогнозі Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

"В останні два тижні, найімовірніше, було пройдено пік за кількістю нових захворювань. Про це свідчить динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів, що демонструє зниження на 15% за останні 10 днів. Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок зниження вже протягом одного тижня. При цьому пікові смертність і зайнятість лікарень іще не пройдено, зростання смертності очікується ще близько одного тижня", - заявили в НАНУ.

Хоча нові випадки хвороби та нові госпіталізації все ще не демонструють стійкої низхідної динаміки, на неї можна очікувати у найближчий тиждень.

Кількість нових госпіталізацій також стабілізувалась і в останні дні демонструвала слабке зниження. На цей момент уже зайнято на 5% більше ліжок, ніж максимально під час минулої, весняної, хвилі.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня регіони України поступово почали переводити до "червоної" зони, і з 12 листопада там буде вже 18 регіонів, включно з Києвом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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