МОЗ: серед госпіталізованих із ковідом минулого тижня 91% – невакциновані

Найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини.

Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ нагадали, що найкращий захист від коронавірусної хвороби вибудовується через 14 днів після щеплення 2-ю дозою вакцини, яку слід отримати у рекомендований інтервал. Цей інтервал становить для: CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів; Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів; Moderna — 28 днів; AstraZeneca — 4-12 тижнів.

"Якщо ви пропустили дату другого щеплення, зробіть це за першої нагоди. Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується до повного курсу вакцинації. Ви зможете отримати зелений COVID-сертифікат та уникнути важкої хвороби", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, вчора невакцинованих освітян і чиновників почали відсторонювати від роботи. Їм не виплачуватимуть зарплати і лікарняні.

Сьогодні МОЗ запровадило обов'язкову вакцинацію для соцпрацівників і співробітників стратегічно важливих підприємств. У людей є місяць на те, щоб зробити щеплення.