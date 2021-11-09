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МОЗ утилізувало пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Термін придатності ще сотень тисяч доз вакцини спливає за кілька тижнів.

МОЗ утилізувало пів мільйона доз вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я утилізувало 500 тис. доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, у яких закінчився термін придатності.

Про це МОЗ повідомило на запит LIGA.net.

У відомстві уточнили, що на 1 листопада в Україні залишалося близько 500 тис. доз вакцин AstraZeneca, термін придатності яких закінчувався 31 жовтня. Їх вилучили із пунктів та центрів вакцинації.

МОЗ додало, що інформація про точну кількість прострочених доз буде відома після перерахунку препаратів у регіонах.

Наразі в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких спливає за кілька тижнів. МОЗ повідомляє, що вони будуть використовуватися для вакцинації як перша і друга доза.

У середині вересня Київська школа економіка попередила про те, що через недостатні темпи щеплення в Україні може зіпсуватися велика кількість вакцини AstraZeneca. Тоді залишки всіх вакцин в Україні становили близько 11 млн доз, із них AstraZeneca - близько 3 млн. Щоб уникнути псування вакцини, за підрахунками КШЕ, необхідно збільшувати темпи її використання в п'ять разів.

Нагадаємо, що в Україні найпопулярнішими є вакцина Pfizer, щеплення якою отримали понад 4,8 млн осіб, та Sinovac, якою вакцинували майже 3,6 млн осіб. Щеплення вакциною AstraZeneca (включно з індійською Covishield) отримали 1,4 млн людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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