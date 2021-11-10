Кабмін втричі підвищив тариф на пересадку легень і серця

Медичні заклади отримуватимуть за операцію більше 2 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів підвищив тариф на пересадку легень і серця.

Відповідні зміни до постанови №1083, якою затверджено перелік послуг та тарифів на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації, були ухвалені на засіданні уряду в середу, 10 листопада.

"За кожну трансплантацію серця МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції - 2 001 059 грн та за трансплантацію легень - 2 678 507 грн. МОЗ ініціював оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій. Нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати і надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги", - прокоментував рішення уряду міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Раніше трансплантація серця чи комплексу "серце-легені" оплачувалась медичним закладам за тарифом 614 тисяч гривень. Уряд розділив послугу на дві окремі та підвищив тариф для кожної з них.

У 2020 році в Україні було проведено 9 трансплантацій серця, а у 2021 році станом на 18 жовтня - вже 20. Також у 2021 році медики вперше пересадили серце дитині і виконали першу пересадку легень від донора-трупа.