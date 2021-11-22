Російська розвідка звинуватила США в "провокації загострення на Сході України" і провела аналогію з війною в Грузії

Служба зовнішньої розвідки Росії на тлі інформації про підготовку нового вторгнення РФ звинуватила США в "провокації загострення на Сході України".

На сайті СВР заявили, що "вашингтонські чиновники активно залякують світову спільноту нібито підготовкою Росії до агресії відносно України". При цьому російські розвідники процитували вислів міністра пропаганди гітлерівської Німеччини Йозефа Геббельса про те, як натовп охоче вірить в брехню.

"Нас набагато більше непокоїть те, що така агресивна пропаганда стимулює режим Києва до нарощування свого військового угрупування на Донбасі", – заявили розвідники країни-агресора.

Вони також повторили слова речника президента РФ Дмитра Пєскова про те, що "США і союзники продовжують накачувати Україну зброєю" і сказали, що схожу ситуацію спостерігали в Грузії перед подіями 2008 року – напередодні війни Росії в Південній Осетії.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.