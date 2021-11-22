​Лукашенко заявив, що Меркель називає його "паном президентом"

Олександр Лукашенко заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель в телефонній розмові назвала його "паном президентом".

Про це він нібито мимохідь заявив під час наради з чиновниками з Гродненської області, де кілька тисяч мігрантів з Іраку та країн Близького Сходу третій тиждень намагаються перейти кордон з Польщею.

"Європейці наполягають, і Меркель зі мною в розмові говорила: "Пане президенте, допустіть Міжнародну організацію з міграції, Управління верховного комісара ООН". І інше. Я говорю: "У нас немає проблем". Але вже бачу: деякі особи вкотре приїхали сюди. Чого їм сюди їздити? Щоб покрасуватися на фоні цих біженців", - цитує Лукашенка його пресслужба.

Німеччина, як і весь Європейський Союз, не визнають легітимності Лукашенка як президента Білорусі. Втім, Меркель на тлі міграційної кризи на кордоні з Польщею погодилась на прямі перемовини з Лукашенком, попередньо переговоривши з президентом Росії Володимиром Путіним.

На офіційному сайті Меркель Лукашенка названо просто "паном".

За словами міністра закордонних справ Естонії Єви-Марії Ліймец, Лукашенко в розмові з Меркель заявив, що в обмін на припинення міграційної кризи хоче, щоб його визнали президентом Білорусі та зняли санкції.

За даними ЦВК Білорусі, у 2020 році за Лукашенко проголосували 80% виборців, а за його суперницю Світлану Тихановську - тільки 10%, однак цим цифрам в країні мало хто вірить. За даними альтернативного підрахунку голосів, Тихановська виграла вибори президента Білорусі в першому турі з 56% голосів, тоді як Лукашенка підтримали тільки 34% виборців.

Влітку 2021 року Білорусь стала транзитним маршрутом для мігрантів з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити в Європейський союз. Білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати перевезення мігрантів, обравши жертвою спочатку Литву, а потім - Латвію та Польщу.

Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів.