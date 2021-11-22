В окупованому Криму Росія провела військові навчання зі знищення крилатих ракет

В окупованому Росією Криму відбулися військові навчання із залученням ракетних комплексів "Тріумф" та "Панцир" зі знищення крилатих ракет.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника. Повітряні цілі умовного супротивника були змодельовані електронним способом з різними параметрами швидкості польоту та висоти, що ускладнювало бойові розрахунки виконання навчально-бойового завдання", - сказано в повідомленні.

У російському Міноборони зазначили, що завдяки "високому рівню підготовки та можливостям радіолокаційних систем" ЗРК "Тріумф" та ЗРПК "Панцир" успішно виконали поставлені завдання.

Комплекс С-400 "Тріумф" може вразити балістичні цілі, які летять зі швидкістю 4,8 км/с на дальності до 60 км і призначений для знищення літаків, крилатих ракет й інших засобів повітряно-космічного нападу.

"Панцир" - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Призначений для захисту від масованих ударів усіх типів засобів повітряного нападу, в тому числі високоточної зброї, у всіх умовах їх застосування. Активно застосовується в Сирії.

У листопаді 2018 року Росія розгорнула в Джанкої на півночі Криму, приблизно за 30 км від кордону з Україною, четвертий дивізіон системи далекої дії С-400 "Тріумф".

Раніше на бойове чергування в Криму заступили ще три дивізіони С-400: в січні 2017 року Феодосії, в січні 2018 року в Севастополі і в вересні 2018 року в Євпаторії.

У січні 2019-го Росія посилила протиповітряну оборону Криму дивізіоном комплексів "Панцир-С".

Раніше в листопаді українські морпіхи тренувалися відбивати напад умовного противника. Навчання відбулися на одному із полігонів бойової підготовки біля адмінмежі з окупованим Кримом.