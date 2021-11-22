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Окупаційні війська поранили українського військового в зоні ООС

Воїн госпіталізований в задовільному стані. 

Окупаційні війська поранили українського військового в зоні ООС
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Від початку 22 листопада і станом на 11 ранку ворожі окупаційні війська тричі відкривали вогонь в зоні Операції Обʼєднаних сил на Донбасі. Поранено одного українського військового, повідомили в Штабі ООС.

У напрямку Попасної ворог стріляв із гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. 

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – зазначили в повідомленні. 

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

Нагадаємо, учора в Штабі ООС повідомили, що 20 листопада інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилася. Минула доба 21 листопада також пройшла без втрат для українських військових. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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