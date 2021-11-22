Окупаційні війська поранили українського військового в зоні ООС

Від початку 22 листопада і станом на 11 ранку ворожі окупаційні війська тричі відкривали вогонь в зоні Операції Обʼєднаних сил на Донбасі. Поранено одного українського військового, повідомили в Штабі ООС.

У напрямку Попасної ворог стріляв із гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки – двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", – зазначили в повідомленні.

Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна.

Нагадаємо, учора в Штабі ООС повідомили, що 20 листопада інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилася. Минула доба 21 листопада також пройшла без втрат для українських військових.