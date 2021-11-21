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У центрі Києва під час маршу до Дня Гідності і Свободи виникла штовханина з поліцією

Людей не пропустили до Офісу президента без огляду.

На Майдані Незалежності в Києві з нагоди Дня Гідності й Свободи ввечері 21 листопада зібрались кілька тисяч людей.

Як повідомляє кореспондент LB.ua, люди вишикувались у колону для пам'ятної ходи під гаслом "Не втрачаймо гідність! Захистимо свободу!".

На чолі колони розгорнули банер з написом "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають". Її учасники мали в руках національні стяги та прапори з написом "Революція Гідності". Учасники однієї з коробок колони розгорнули банер з гаслом "Імпічмент".

Фото: Олександр Рудоманов
 

Учасники колони піднялися алеєю Героїв Небесної Сотні до Офісу президента та почали вимагати, щоб їх пропустили до будівлі без огляду, що призвело до локальних конфліктів та штовханини з правоохоронцями.

Фото: Олександр Рудоманов

У День Гідності та Свободи Україна відзначає початок двох революцій – Помаранчевої в 2004 і Євромайдану в 2013.

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