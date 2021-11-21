Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
В Україну прибув перший із законтрактованих ДТЕК семи кораблів із вугіллям
"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять
"Укрзалізниця" запускає 19 нових поїздів, ще 49 - прискорять
У Німеччині погодили склад нового уряду, - Focus
У Німеччині погодили склад нового уряду, - Focus
Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле
Президент Болгарії пояснив свої слова про “російський Крим”: питання абсолютно зрозуміле
Кулеба відповів президентові Болгарії на заяву про "російський Крим"
Кулеба відповів президентові Болгарії на заяву про "російський Крим"
Резніков: Переможної війни Росії проти України не може бути
Резніков: Переможної війни Росії проти України не може бути
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Електролітак Rolls-Royce розігнався до рекордних 623 км/год

Одномісний Spirit of Innovation став найшвидшим літаком у своєму класі. 

Фото: Rolls-Royce plc

Електричний літак Rolls-Royce під назвою Spirit of Innovation встановив рекорд швидкості у своєму класі.

У п'ятницю, 19 листопада, компанія повідомила, що під час випробувань його змогли розігнати до 623 кілометрів на годину. Поки що рекорд швидкості серед електричних літаків масою менше тонни належить літаку Extra 330 і становить 337,5 км/год.

Крім того, літак Rolls-Royce встановив рекорди швидкості ще в кількох категоріях (на дистанціях в 3 та 15 км та за швидкістю набору висоти 3000 метрів), але вони ще мають отримати підтвердження Міжнародної авіаційної федерації.

Spirit of Innovation вперше піднявся в повітря у вересні 2021 року. Він має один пропелер в носовій частині, який обертають електродвигун від компанії Yasa потужністю понад 500 кінських сил.

Фото: Rolls-Royce plc

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також