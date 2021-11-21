Фото: Rolls-Royce plc

Електричний літак Rolls-Royce під назвою Spirit of Innovation встановив рекорд швидкості у своєму класі.

У п'ятницю, 19 листопада, компанія повідомила, що під час випробувань його змогли розігнати до 623 кілометрів на годину. Поки що рекорд швидкості серед електричних літаків масою менше тонни належить літаку Extra 330 і становить 337,5 км/год.

Крім того, літак Rolls-Royce встановив рекорди швидкості ще в кількох категоріях (на дистанціях в 3 та 15 км та за швидкістю набору висоти 3000 метрів), але вони ще мають отримати підтвердження Міжнародної авіаційної федерації.

Spirit of Innovation вперше піднявся в повітря у вересні 2021 року. Він має один пропелер в носовій частині, який обертають електродвигун від компанії Yasa потужністю понад 500 кінських сил.