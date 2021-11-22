Кулеба: Путін розглядає можливість наступу, але панікувати не треба

"Чи задіє він цю опцію, залежатиме від двох чинників".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що президент Росії Володимир Путін розглядає можливість нової наступальної операції в Україні.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24" ввечері у неділю.

"Нова наступальна операція є однією з опцій, яка перебуває на розгляді керівництва Росії і особисто президента Путіна. Чи задіє він цю опцію, залежатиме від двох чинників. Перше - від сили та спокою, витримки України. Ми – і суспільство, і держава – маємо продемонструвати максимальну витримку і не вестися на жодні провокації ні всередині країни, ні в зоні конфлікту. І друге – від координованості та сили дії наших партнерів. Над обома цими речами ми працюємо. Я закликаю всіх не панікувати, але зберігати пильність, і не вестися на провокації, особливо в інформаційному просторі", – заявив Кулеба.

Він вважає, що Росія хоче, щоб Україна була максимально слабкою, і для цього намагається дестабілізувати її зсередини та заблокувати співпрацю з іншими державами в оборонній сфері.

"А президент України ставить зовсім інше завдання – робити Україну максимально сильною", – додав Кулеба.

Нагадаємо, що американські ЗМІ почали писати про зосередження російських військ недалеко від України ще у жовтні. Українська влада протягом двох тижнів заперечувала ці публікації, а Данілов прямо називав повідомлення західних медіа дезінформацію.

Зрештою 11 листопада президент Володимир Зеленський визнав, що біля українських кордонів стягнуто до 100 тисяч російський військових, а 21 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися наприкінці січня чи на початку лютого.

Військові дії можуть включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, а також висадку десанту для захоплення Одеси та Маріуполя.