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Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем

"Залізничне сполучення заблоковане, але перший корабель будуть відправляти цими днями".

Шмигаль: вугілля з Казахстану будуть доставляти морем
Фото: depositphotos.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вугілля з Казахстану будуть доставляти в Україну морем, тому що маршрут залізницею зараз заблокований.

Про це глава уряду сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи заяву керівника енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса про те, що Росія заблокувала транзит енергетичного вугілля з Казахстану в Україну.

"Вугілля з Казахстану через Тамань, через порт виходить і буде спрямовуватися в Україну. Тобто залізничне сполучення дійсно заблоковане, але морським транспортом, є інформація, перший корабель будуть відправляти цими днями", - пояснив Шмигаль.

Він пообіцяв, що віялових відключень електроенергії через дефіцит вугілля не буде.

За словами Шмигаля, вугілля зараз мало в усьому світі, бо його видобування не встигає за відновленням економіки. "Вугілля сьогодні мало в усьому світі, не лише в Україні. За нього йде боротьба. І літом ніхто не міг передбачити цієї кризи, з якою зіткнувсь сьогодні зіткнувся світ", - сказав він.

Втім, Шмигаль підкреслив, що саме за проблеми з вугіллям у вересні звільнили Олексія Куракова, профільного заступника міністра енергетики.

Нагадаємо, що у листопаді в Міненерго запаси вугілля на складах теплових електростанцій в Україні опустилися нижче 0,5 млн тонн.

На проблеми з паливом був змушений реагувати навіть президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні 15 листопада він заявив, що до України прямує сім човнів з вугіллям. Як виявилось пізніше, всі ці човни замовила ДТЕК Ріната Ахметова.

Міністерство енергетики запевняє, що незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, об’єднана енергетична система України працює стабільно.

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