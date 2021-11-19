"Укрнафта" оголосила конкурс на посаду голови правління

Вітренко обіцяв, що новий керівник не буде контролюватися Коломойським.

Наглядова рада "Укрнафти" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

На сайті компанії повідомляється, що основною вимогою до кандидатів є 15-річний управлінський досвід у галузі паливно-енергетичного комплексу, зокрема у секторі видобутку нафти і газу. Претендент повинен мати щонайменше п'ять років успішного досвіду на посадах вищої керівної ланки (голова правління, заступник голови правління, член правління, операційний директор, віце-президент з видобутку тощо).

Прийом документів від потенційних учасників конкурсу триватиме до 30 листопада включно.

Пошук кандидатів проводиться за підтримки рекрутингової агенції Ward Howell.

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. Це найбільша нафтовидобувна компанія України.

Коломойський багато років здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" через підконтрольних топменеджерів, яким він доплачував мільйони доларів за роботу в інтересах групи "Приват".

У липні 2015 року акціонери "Укрнафта" призначили головою правління британця Марка Роллінза, який перед тим очолював підрозділ британського нафтогазового гіганта BG Group у Казахстані.

Він працював на посаді до квітня 2019 року, коли його повноваження припинили. Обов'язки голови правління було покладено на Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віцепрезидента компанії з питань збуту.

Восени 2019 року "Укрнафта" почала пошук кандидатів на зайняття посади голови компанії, але після початку пандемії конкурс припинили "у зв'язку зі зміною поточної економічної ситуації". Через кілька місяців з Гезом уклали повноцінний контракт, і він досі очолює "Укрнафту".

У червні 2021 року голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про намір знайти для "Укрнафти" нового керівника, який не був би підконтрольний Коломойському.

Компанія володіє приблизно двома тисячами газових свердловин, трьома газопереробними заводами для виробництва зрідженого вуглеводневого газу і стабільного конденсату, 28 буровими установками і мережею з 537 АЗС (до окупації Криму та війни на сході України було 563 АЗС). Роздрібна мережа була придбана в афілійованих із групою "Приват" компаній у 2003-2006 рр. за $547 млн за тодішнім курсом.