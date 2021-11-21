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Закон про вільну економічну зону "Крим" втратив чинність

"Ганебної зони вже не існує".

Закон про вільну економічну зону "Крим" втратив чинність
Фото: Радио Свобода

У неділю, 21 листопада, втратив чинність закон про вільну економічну зону "Крим" та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич.

"Ганебної ВЕЗ «Крим», яка дозволяла вести економічну діяльність на ТОТ України в Криму та містила дискримінаційні положення щодо громадян України, які постійно мешкають в Криму, вже не існує", - заявив він в фейсбуці.

Депутати Верховної Ради проголосували за ліквідацію ВЕЗ "Крим" влітку 2021 року.

Нагадаємо, що вільна економічна зона в Криму була створена через пів року після початку російської окупації і терміном на 10 років. Вільна митна зона дозволила масово ввозити в Крим товари без мит та спростила подачу електроенергії. 

Ухвалення закону про створення вільної економічної зони "Крим" стало однією з причин організації громадянської блокади півострова, оскільки з материкової України без обмежень ішли фури з продовольством, значна частина яких через Керченську протоку прямувала в Росію.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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