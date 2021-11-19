Я отримав вказівку про перенесення фінального етапу операції по "вагнерівцях", - Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Бурба заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера”.

"Нам повідомили, що з нами розмовлятиме голова Офісу (президента - ред.). Ми провели розмову, нас було троє: я, перший заступник (голови СБУ - ред.) Руслан Баранецький і голова Офісу. Відбулася планова доповідь про зміни обстановки і про наступний етап (операції щодо затримання "вагнерівців" - ред.)... У зв'язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку про перенесення фінального етапу. Я отримав відповідь, що це вказівка президента. Людина, яка була делегована і перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента", - сказав Бурба.

Ексглава ГУР уточнив, що письмової вказівки він не отримував.

Він також зазначив, що після провалу операції президент Володимир Зеленський схвалив подачу рапорту про всіх причетних із ГУР, СБУ та інших органів, а також тих, "хто перебував у кабінеті".

За словами Бурби, увечері 4 серпня він був готовий доповідати. Вранці наступного дня він попросився до президента, але дізнався, що незабаром вийде указ про його звільнення. Того ж дня, 5 серпня 2020 року, його було звільнено.

На питання ведучого про те, що сталося з його співробітниками, які знали про операцію, ексглава ГУР заявив: "Їх усіх звільнили з посад та з лав ЗСУ, забрали документи прикриття".

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.