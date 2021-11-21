Ми достатньо сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір, – Порошенко у вітанні з Днем Гідності та Свободи

Політик вважає, що свобода не дається назавжди, за неї треба боротися кожного дня.

Українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір. Про це у відезверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко.

Він наголосив: свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня, повідомляє пресслужба партії.

"І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу", – зазначив Порошенко.

Лідер партії вважає, що нині у владі є люди, "для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності".

Порошенко нагадав: у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України.

"Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції", – зауважив він.

Порошенко вважає, що зараз влада докладає недостатніх зусиль для євроатлантичної інтеграції.

"Однак, якщо судити за конкретними справами та проєктами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? Йде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було, як в Лукашенка. І це далеко не все, що вони планують", – висловився політик.

"Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича", – зауважив Петро Порошенко.

Він вважає, що є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму.

"«Європейська Солідарність», громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони та мільйони українців достатньо сильні для того, щоби захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це – наша спільна справа. Так само як і оборона України від Путіна, захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми – сила. І тому головні наші перемоги ще попереду", – підсумував Порошенко.