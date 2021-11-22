Кулеба: Лавров стратегічно не хоче, щоб "нормандський формат" працював

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що глава МЗС РФ Сергій Лавров не хоче, щоб "нормандський формат" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) працював.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24" ввечері у неділю.

"Ми добре знаємо про позицію Франції та Німеччини, про те, що вони отримують від Росії, що вони комунікують Росії у відповідь. Франція та Німеччина дійсно захищають позиції, що базуються на цінностях, а також на безпеці Європи та України. Нічого в тому, що вони пишуть міністру Лаврову, не суперечить позиції України та не послаблює її", - сказав він.

"Лавров стратегічно не хоче, щоб нормандський формат працював, тактично це забезпечується висуванням нереальних умов до Німеччини, Франції та України. Зокрема, наприклад, визнайте, що це конфлікт між Україною і так званими "ДНР" та "ЛНР", забудьте про роль Росії, у Росії в цьому конфлікті тільки роль посередника з врегулювання. Це базова проблема, і якщо її вирішити, можна рухатися вперед. Але Росія робить все, щоб вона не вирішувалася, і постійно наполягає, що тільки у разі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом можна рухатися вперед. Але це фактично означатиме індульгенцію Російської Федерації. Франція та Німеччина відповідають, що це не відповідає дійсності, роль Росії як сторони конфлікту зафіксована, і що ця вимога є критично неконструктивною", - сказав він.

Нагадаємо, що лідери "нормандської четвірки" не зустрічалися уже два роки. Останній саміт у нормандському форматі відбувся в Парижі у грудні 2019 року після ще більш тривалої, трирічної перерви.

У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

У 11 жовтні канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже більше місяця, а ця зустріч досі не відбулась.