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У ніч напередодні Чорної п’ятниці блогери рознесли один із Епіцентрів у Києві Новини компаній

Популярні блогери першими знайшли шалені знижки Чорної п‘ятниці, які підготував Епіцентр з 22 по 28 листопада.

Щоб встигнути придбати всі необхідні товари зі знижкою до 90%, Євген Таллер, Олександра Літвін, Влада Юрченко, Євген Ковтуненко, Олесандр Вебстер, Яна Дога та інші блогери пройшли квест у нічному, закритому від відвідувачів, Епіцентрі. Як це було: 

Це була неймовірна ніч та шалені перегони, проте блогерам не довелось довго шукати знижки, адже в торгових центрах мережі вже розпочато неймовірний цінопад до -90% на всі товари та безліч вигідних пропозицій.

З 22 по 28 листопада офлайн та онлайн магазини знижують ціни на товари до 90%. У рейтингу найпопулярніших категорій: побутова техніка, покриття для підлоги, декоративне освітлення, посуд, побутова хімія, лакофарбова продукція, товари для свят та інші.

Цього року  Епіцентр ще більше розширив асортимент своїх товарів, а це означає, що перелік категорій, які беруть участь у листопадовому розпродажі, значно розширився. Із суттєвими знижками можна буде придбати товари електроніки, побутової техніки, електроінструменти, сантехніки та інших, а також одяг, взуття та аксесуари, спортивні товари, дитячі товари, автотовари,  меблі, товари для краси та здоров’я та багато іншого.

 

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